Мазут в Черном море — на 15 участках берега нашли новые выбросы

Уточняется, что мазутные выбросы обнаружены в Краснодарском крае, на участке от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы. Всего в регионе обследуют 265 километров берега и к этому времени вывезли 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.