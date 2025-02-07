Мазут в Черном море — на 15 участках берега нашли новые выбросы

«На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов. Всего с начала работ очищено более 355 километров берега, собрано около 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вибрационной установкой просеяно 21 тысяча тонн песка», — сообщают спасатели.
Уточняется, что мазутные выбросы обнаружены в Краснодарском крае, на участке от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы. Всего в регионе обследуют 265 километров берега и к этому времени вывезли 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
«Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала. Проложено уже 32 километра, сотрудники МЧС России укладывают полипропиленовые сети. Фракции мазута будут оставаться на сетях, которые демонтируют и транспортируют для утилизации», — добавили в ведомстве.
В Крыму, по данным спасателей, обследуют 525 километров берега, в Севастополе — 165. Всего в двух регионах собрали 1346 тонн загрязнений.
Также спасатели исследовали более 7,5 тысяч квадратных километров акватории, обработали сорбентом более 60 тысяч «квадратов», использовав порядка 7,5 тысяч килограммов сорбента. Авиация, беспилотники, морские суда и катера, а также водолазы продолжают мониторить ситуацию.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.