«Тратили деньги на дорогие гаджеты, поездки на такси с щедрыми чаевыми». В Гомеле двое курьеров мошенников забрали у 87-летней 100 тысяч рублей и оставили их себе на красивую жизнь

Курьеры аферистов оставили себе 100 000 рублей пенсионерки на красивую жизнь. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Красивая жизнь продлилась недолго…» — сказано в сообщении.
Говорится, что в Гомеле в милицию обратилась 87-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Она поверила в историю о дорожно-транспортом происшествии, виновницей которого якобы стала ее внучка. Для того, чтобы родственницу не привлекли к уголовной ответственности, пенсионерка передала курьерам аферистов около 100 000 рублей в эквивалетне.
Сотрудники милиции смогли установить личности курьеров и при поддержке ГАИ по горячим следам задержали двоих жителей Гомеля 19 и 20 лет. Фигуранты сообщили, что предложение, связанное с криминальным заработком, нашли в сети и успели съездить только на один адрес.
В МВД отметили, что, получив деньги, гомельчане решили оставить себе всю сумму и перестали отвечать на сообщения куратора.
«Наличные они тратили на дорогие гаджеты, алкоголь и поездки на такси со щедрыми чаевыми. Большая часть похищенного у них изъята и будет возвращена потерпевшей», — заметили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Жителям Гомеля грозит до десяти лет лишения свободы.
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