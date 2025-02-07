«Тратили деньги на дорогие гаджеты, поездки на такси с щедрыми чаевыми». В Гомеле двое курьеров мошенников забрали у 87-летней 100 тысяч рублей и оставили их себе на красивую жизнь

Говорится, что в Гомеле в милицию обратилась 87-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Она поверила в историю о дорожно-транспортом происшествии, виновницей которого якобы стала ее внучка. Для того, чтобы родственницу не привлекли к уголовной ответственности, пенсионерка передала курьерам аферистов около 100 000 рублей в эквивалетне.