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В Воронежской области за две недели из-за гололеда пострадали 200 человек

С 23 января по 5 февраля из-за гололеда в Воронежской области пострадали 200 человек. Большинству их них оказали амбулаторную помощь, 28 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Источник: Коммерсантъ

Также за две недели в области зафиксировали один случай переохлаждения.

Всего за это время с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 5 489 человек, в том числе 4 053 в Воронеже.

несчастный случай