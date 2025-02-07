Авто старшего помощника прокурора остановили в Ташкентской области — в салоне нашли сильнодействующие препараты

В Зангиатинском районе был остановлен и досмотрен автомобиль Spark, за рулем которого находился старший помощник прокурора Сырдарьинской области.
В ходе проверки в салоне машины обнаружили 50 таблеток препарата «Зардекс», который входит в список сильнодействующих средств. Все лекарства были изъяты. На данный момент проводится доследственная проверка. Ведется расследование, которое должно установить все детали незаконного оборота препаратов.
Интересно, какие последствия ждут задержанного? Будем следить за развитием событий.