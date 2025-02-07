Авто старшего помощника прокурора остановили в Ташкентской области — в салоне нашли сильнодействующие препараты

В ходе проверки в салоне машины обнаружили 50 таблеток препарата «Зардекс», который входит в список сильнодействующих средств. Все лекарства были изъяты. На данный момент проводится доследственная проверка. Ведется расследование, которое должно установить все детали незаконного оборота препаратов.