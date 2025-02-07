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Незаконная добыча золота велась на пастбище в Костанайской области

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Департамент земельных ресурсов Костанайской области совместно с прокуратурой и органами внутренних дел Житикаринского района пресек незаконную добычу золота на земельном участке, предназначенном для пастбища.

Источник: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана

В ходе проверки установлено, что ТОО приобрело права на земельный участок с целевым назначением «для ведения сельскохозяйственного товарного производства». Однако фактически участок использовался для нелегальной добычи драгоценных металлов путем вымывания грунта. Во время осмотра территории обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты для незаконной добычи полезных ископаемых.

сообщил Минсельхоз Казахстана

Кроме того, был зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя почвы. В результате департамент наложил штраф на сумму 2,6 миллионов тенге (5 тысяч долларов).

Также данное ТОО обязали восстановить плодородный слой почвы, нарушенный в результате незаконных действий.