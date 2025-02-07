Незаконная добыча золота велась на пастбище в Костанайской области

В ходе проверки установлено, что ТОО приобрело права на земельный участок с целевым назначением «для ведения сельскохозяйственного товарного производства». Однако фактически участок использовался для нелегальной добычи драгоценных металлов путем вымывания грунта. Во время осмотра территории обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты для незаконной добычи полезных ископаемых.
Кроме того, был зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя почвы. В результате департамент наложил штраф на сумму 2,6 миллионов тенге (5 тысяч долларов).
Также данное ТОО обязали восстановить плодородный слой почвы, нарушенный в результате незаконных действий.