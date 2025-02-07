Незаконная добыча золота велась на пастбище в Костанайской области

В ходе проверки установлено, что ТОО приобрело права на земельный участок с целевым назначением «для ведения сельскохозяйственного товарного производства». Однако фактически участок использовался для нелегальной добычи драгоценных металлов путем вымывания грунта. Во время осмотра территории обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты для незаконной добычи полезных ископаемых.