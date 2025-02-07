Расчленившему аспирантку с Кубани историку вернут орден Почетного легиона

Напомним, 9 ноября 2019 года 63-летнего преподавателя СПбГУ Соколова спасли тонущего в реке Мойке неподалеку от его дома в Петербурге. В его рюкзаке обнаружили две отрезанные женские руки, а также травматический пистолет. Потом в квартире историка обнаружили останки тела. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко из станицы Старовеличковской Калининского района Кубани. Девушка была аспиранткой и сожительницей Соколова. Суд приговорил ученого к 12,5 года лишения свободы за убийство девушки и незаконное хранение оружия.