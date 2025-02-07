Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер на ВАЗе влетел в столб в воронежском райцентре и погиб

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла в поселке Новохоперский днем 6 февраля. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

73-летний местный житель ехал на ВАЗ-21074 по переулку Пушкина. Примерно в 12.10 около дома № 42, по предварительным данным полиции, пенсионер нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги и врезалась в столб.

Водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку.