Пенсионер на ВАЗе влетел в столб в воронежском райцентре и погиб

Авария произошла в поселке Новохоперский днем 6 февраля. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
73-летний местный житель ехал на ВАЗ-21074 по переулку Пушкина. Примерно в 12.10 около дома № 42, по предварительным данным полиции, пенсионер нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги и врезалась в столб.
Водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку.