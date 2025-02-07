Пенсионер на ВАЗе влетел в столб в воронежском райцентре и погиб

73-летний местный житель ехал на ВАЗ-21074 по переулку Пушкина. Примерно в 12.10 около дома № 42, по предварительным данным полиции, пенсионер нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги и врезалась в столб.