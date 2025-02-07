Крал для себя и на продажу. Могилевчанин похитил 12 металлических люков

В милицию обратился представитель строительной организации и рассказал, что по ул. Жемчужной областного центра было похищено 12 металлических люков. Сыщики выяснили, что чужое имущество забрал 43-летний нигде не работающий могилевчанин, который жил на соседней улице и делал ремонт своего частного дома. Мужчина на машине подъезжал к люкам и складывал их в багажник. Один люк он оставил для личного участка, а остальные перепродал в интернете.