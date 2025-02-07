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Крал для себя и на продажу. Могилевчанин похитил 12 металлических люков

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин похитил 12 металлических люков стоимостью почти Br4,2 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратился представитель строительной организации и рассказал, что по ул. Жемчужной областного центра было похищено 12 металлических люков. Сыщики выяснили, что чужое имущество забрал 43-летний нигде не работающий могилевчанин, который жил на соседней улице и делал ремонт своего частного дома. Мужчина на машине подъезжал к люкам и складывал их в багажник. Один люк он оставил для личного участка, а остальные перепродал в интернете.

В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: «Если вы стали свидетелем хищения или обнаружили отсутствующий люк или решетку дождеприемной канализации, следует сообщить об этом в милицию или аварийные службы». Открытый люк представляет серьезную угрозу для автомобилистов и пешеходов.