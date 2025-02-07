Уфимские спасатели дали комментарий насчет инцидента с лифтом и застрявшими в нем девочками

Управление гражданской защиты Уфы прокомментировало инцидент с лифтом и застрявшими в нем девочками.
Напомним, об истории в жилом доме № 22/1 на Дуванском бульваре стало известно вчера. Три школьницы зашли в лифт, он внезапно остановился на третье этаже, а затем рухнул вниз. К счастью, все закончилось благополучно.
Как сообщают спасатели, никаких обращений насчет ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Специалисты выяснили, что лифт остановился на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, после этого сработало реле контроля фаз. После корректировки электронного оборудования аппарат сам спустился на первый этаж.
— Пассажиры вышли самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал, обращений в травмпункт не поступало. По состоянию на 6 февраля, лифт работает в штатном режиме, — сообщает УГЗ.
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