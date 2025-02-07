Дело о махинациях с тарифами на теплоэнергию раскрыли в Мамско-Чуйском районе

Главными подозреваемыми стали руководитель и генеральный директор теплоснабжающей организации. Оперативники выяснили, что в период с 2020 по 2021 годы фактический глава предприятия с целью искусственного завышения тарифа на теплоэнергию организовал изготовление цепочки подложных договоров, согласно которым напрямую поставленный уголь приобретался не у организации-поставщика, а якобы у подконтрольных юридических лиц по цене выше оплаченной на 30%. При этом какая-либо финансово-хозяйственная деятельность с последними не велась. После этого его напарник, гендиректор организации, обеспечил предоставление фиктивных документов в службу по тарифам Иркутской области.