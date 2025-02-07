Дело о махинациях с тарифами на теплоэнергию раскрыли в Мамско-Чуйском районе

Полицейские и следователи СК раскрыли дело о мошенничестве при установлении тарифов в одном из районов Иркутской области. Преступление повлекло за собой ущерб на сумму более 11 млн рублей. Об этом рассказали в региональном Главке МВД, прокуратуре и Следкоме Приангарья.
Главными подозреваемыми стали руководитель и генеральный директор теплоснабжающей организации. Оперативники выяснили, что в период с 2020 по 2021 годы фактический глава предприятия с целью искусственного завышения тарифа на теплоэнергию организовал изготовление цепочки подложных договоров, согласно которым напрямую поставленный уголь приобретался не у организации-поставщика, а якобы у подконтрольных юридических лиц по цене выше оплаченной на 30%. При этом какая-либо финансово-хозяйственная деятельность с последними не велась. После этого его напарник, гендиректор организации, обеспечил предоставление фиктивных документов в службу по тарифам Иркутской области.
Так подельники установили необоснованно завышенный тариф на теплоэнергию для 28 муниципальных и коммерческих организаций Мамско-Чуйского района. На имущество обвиняемых стоимостью равной ущербу уже наложен арест.
Материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мамско-Чуйский районный суд.