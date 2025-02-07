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Экологи проверят информацию о загрязнении пляжей Анапы бензапиреном

Российское экологическое общество (РЭО) обратилось в Институт водных проблем РАН с просьбой предоставить акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований песка с пляжей Анапы.

Источник: Коммерсантъ

Запрос последовал после заявлений научного руководителя института Виктора Данилова-Данильяна о значительном превышении содержания бензапирена в прибрежном грунте, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на директора Экспертного департамента РЭО, координатора Штаба РЭО по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе Татьяну Томину.

По данным научного руководителя Института водных проблем РАН, в очищенном от мазута грунте содержание канцерогена превысило норму в 20 раз.

Экологическое общество продолжает следить за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму после аварии танкеров в Керченском проливе.

Информация о содержании бензапирена в грунте с берегов Анапы начала распространяться в СМИ в начале февраля. Научрук института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявлял, что канцероген превышает норму в пробах в 20 раз.

экология