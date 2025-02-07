Водитель Geely сбил насмерть 82-летнего пешехода на МКАД в Минске

Водитель Geely насмерть сбил 82-летнего пешехода на МКАД в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 7 февраля, в пятницу, примерно в 08.00 43-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Geely, ехал по внутреннему кольцу МКАД. На пересечении с Партизанским проспектом водитель сбил 82-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть.
«От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия», — сказали в ГАИ.
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