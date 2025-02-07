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Водитель Geely сбил насмерть 82-летнего пешехода на МКАД в Минске

Смертельное ДТП случилось на МКАД в Минске 7 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Geely насмерть сбил 82-летнего пешехода на МКАД в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 7 февраля, в пятницу, примерно в 08.00 43-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Geely, ехал по внутреннему кольцу МКАД. На пересечении с Партизанским проспектом водитель сбил 82-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть.

«От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия», — сказали в ГАИ.

Ранее водитель каршеринга врезался в BMW в центре Минска, уснув за рулем.

Тем временем в Беларуси российская Lada сменила Geely по продажам новых авто в 2025.

А еще певец Кай Метов рассказал в Минске о личной жизни: «Я сам воспитал двоих внебрачных детей!».