Водитель Geely сбил насмерть 82-летнего пешехода на МКАД в Минске

Согласно предварительным данным, 7 февраля, в пятницу, примерно в 08.00 43-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Geely, ехал по внутреннему кольцу МКАД. На пересечении с Партизанским проспектом водитель сбил 82-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть.