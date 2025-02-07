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В Татарстане зафиксирован разлив нефтепродуктов

Площадь поражённого участка — 600 квадратов.

В Сармановском районе Татарстана обнаружен разлив нефтепродуктов, сообщили в управлении Росприроднадзора. Вещества были вылиты на участки около села Татарские Карамалы.

Эксперты провели обследование территории 5 февраля. В ходе проверки выяснилось, что утечка произошла из-за разгерметизации нефтепровода, принадлежащего компании «НГДУ “Джалильнефть”». По предварительным данным, загрязнено более 600 квадратных метров земли. Росприроднадзор намерен потребовать от нефтяной компании компенсацию за ущерб, нанесенный природе.

Как уточнили в Росприроднадзоре, сумма ущерба станет известна по итогам анализа проб грунта, который займет около двух недель. Также было пояснено, что у загрязненного участка земли нет утвержденной категории.

нефть