В Татарстане зафиксирован разлив нефтепродуктов

В Сармановском районе Татарстана обнаружен разлив нефтепродуктов, сообщили в управлении Росприроднадзора. Вещества были вылиты на участки около села Татарские Карамалы.
Эксперты провели обследование территории 5 февраля. В ходе проверки выяснилось, что утечка произошла из-за разгерметизации нефтепровода, принадлежащего компании «НГДУ “Джалильнефть”». По предварительным данным, загрязнено более 600 квадратных метров земли. Росприроднадзор намерен потребовать от нефтяной компании компенсацию за ущерб, нанесенный природе.
Как уточнили в Росприроднадзоре, сумма ущерба станет известна по итогам анализа проб грунта, который займет около двух недель. Также было пояснено, что у загрязненного участка земли нет утвержденной категории.