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Сильный ветер стал причиной ДТП двух автобусов на Кубани

Водителям пришлось съехать с трассы.

Из-за ураганного ветра в Темрюкском районе Кубани вчера, 6 февраля, произошло ДТП. Водители двух автобусов не справились с управлением и столкнулись друг с другом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ухудшение погодных условий настигло автомобилистов на трассе «поселок Соленый — порт Кавказ». В 14.00 остановился автобус MAN, спустя час на обочину съехал водитель Iveco, зацепив первую машину. Как уточняют в ведомстве, пострадавших при съезде транспортных средств нет. Отметим, что скорость ветра в Темрюкском районе доходила до 25 м/с.

Как ранее сообщало информагентство, с 7 по 9 февраля, на Кубани ожидается сильный ветер с порывами до 35 м/с. В Новороссийске из-за непогоды ввели режим повышенной готовности.