Сильный ветер стал причиной ДТП двух автобусов на Кубани

Ухудшение погодных условий настигло автомобилистов на трассе «поселок Соленый — порт Кавказ». В 14.00 остановился автобус MAN, спустя час на обочину съехал водитель Iveco, зацепив первую машину. Как уточняют в ведомстве, пострадавших при съезде транспортных средств нет. Отметим, что скорость ветра в Темрюкском районе доходила до 25 м/с.