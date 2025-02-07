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Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов оставил многомиллионное наследство

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова могла убить его из-за денег.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты. Подозреваемой по этому делу является их внучка Екатерина. Следователи полагают, что она могла заранее готовиться к преступлению и купила пластиковые канистры и химические средства. Одним из ее мотивов могли быть деньги.

Известно, что после убийства Екатерина успела продать ювелирные украшения и машину, которая принадлежала бабушке, по фальшиво доверенности. Есть информация, что она выставила на продажу квартиры в Самаре и коттеджи в Подмосковье, которые принадлежали Тархову и его жене — стоимость этого имущества составляет миллионы рублей.

Также внучка приезжала в нефтеперерабатывающую компанию, которая принадлежала деду, и привезла документы, которые якобы подписал он.

Расследование уголовного дела продолжается, «КП-Самара» следит за развитием событий.