Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов оставил многомиллионное наследство

Известно, что после убийства Екатерина успела продать ювелирные украшения и машину, которая принадлежала бабушке, по фальшиво доверенности. Есть информация, что она выставила на продажу квартиры в Самаре и коттеджи в Подмосковье, которые принадлежали Тархову и его жене — стоимость этого имущества составляет миллионы рублей.