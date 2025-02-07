В Минске пассажир легковушки пострадал в ДТП с троллейбусом

По предварительной информации, сегодня около 7.20 водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по пр. Дзержинского, при повороте направо на ул. Хмелевского не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшимся попутно троллейбусом. После этого транспортные средства выехали за пределы проезжей части, где иномарка совершила наезд на осветительную мачту. Примечательно, что водитель автомобиля Volkswagen осуществлял поворот со второй полосы движения, чем нарушил требования дорожного знака.