В Минске пассажир легковушки пострадал в ДТП с троллейбусом

По предварительной информации, сегодня около 7.20 водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по пр. Дзержинского, при повороте направо на ул. Хмелевского не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшимся попутно троллейбусом. После этого транспортные средства выехали за пределы проезжей части, где иномарка совершила наезд на осветительную мачту. Примечательно, что водитель автомобиля Volkswagen осуществлял поворот со второй полосы движения, чем нарушил требования дорожного знака.
Пассажирка иномарки доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
Госавтоинспекция напоминает, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении.