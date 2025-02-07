Один человек попал в больницу после ДТП с машиной такси и троллейбусом в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, 7 февраля 2025 года примерно в 07.20 51-летний водитель автомобиля такси Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского. В момент поворота на улицу Хмелевского он не пропустил ехавший попутно троллейбус и врезался в него. После ДТП транспортные средства выехали за пределы дороги, где авто врезалось в осветительную мачту.
В ГАИ обратили внимание на то, что водитель автомобиля поворачивал со второй полосы, чем нарушил требования дорожного знака. В ведомстве добавили, что 30-летняя пассажирка машины такси доставлена в больницу для обследования.
Тем временем водитель Geely сбил насмерть 82-летнего пешехода на МКАД в Минске.
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