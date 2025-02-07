Один человек попал в больницу после ДТП с машиной такси и троллейбусом в Минске

По предварительным данным, 7 февраля 2025 года примерно в 07.20 51-летний водитель автомобиля такси Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского. В момент поворота на улицу Хмелевского он не пропустил ехавший попутно троллейбус и врезался в него. После ДТП транспортные средства выехали за пределы дороги, где авто врезалось в осветительную мачту.