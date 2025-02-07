Курьер телефонных мошенников задержан в Москве

Ранее в Москве задержали женщину, которую подозревают в краже 327 тысяч рублей у 86-летней жительницы столицы под видом снятия порчи. По данным МВД, к пенсионерке на улице подошла неизвестная и попросила у нее продукты питания. Под этим предлогом женщина попала в квартиру к пострадавшей, где сообщила ей о смертельной опасности и предложила снять проклятие.