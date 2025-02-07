На черноморском побережье зафиксировали 15 новых выбросов мазута

Сотрудники МЧС занялись ликвидацией выбросов. Они собрали и вывезли с береговой линии 178 тыс. т загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае. Потом его утилизируют специальные бригады. Чтобы защитить пляжи Анапы и Темрюкского района, спасатели устанавливают там защитный вал. Сейчас положено 32 км вала, который сверху покрыт полипропиленовыми сетями.