На черноморском побережье зафиксировали 15 новых выбросов мазута

Сотрудники МЧС занялись ликвидацией выбросов. Они собрали и вывезли с береговой линии 178 тыс. т загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае. Потом его утилизируют специальные бригады. Чтобы защитить пляжи Анапы и Темрюкского района, спасатели устанавливают там защитный вал. Сейчас положено 32 км вала, который сверху покрыт полипропиленовыми сетями.
По данным МЧС, в акватории Черного моря обработано больше 60 тыс. кв. м, для чего спасатели использовали более 7,5 тыс. кг сорбента. Всего было собрано порядка 180 тыс. т загрязненного песка и грунта.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты попали в море. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. В регионах ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. С 5 февраля Минтранс начал проверку танкерного флота России.