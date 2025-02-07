65-летний мужчина с чёрной сумкой ушёл из дома и исчез в Перми

Мужчина в возрасте 65-ти лет с чёрной сумкой ушёл из дома и исчез в Перми, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей».
Как рассказывают волонтёры, Рашит Бадертдинов исчез в краевой столице утром 4 февраля. В последний раз его видели в доме по улице Лодыгина в Свердловском районе. С того момента местонахождение мужчины остаётся неизвестным. Сотрудники организации опубликовали сообщение о поиске Рашита утром 7 февраля. Уточняется, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Рост мужчины составляет 150 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день своего исчезновения пермяк был одет в синюю ветровку, свитер чёрно-белого цвета и чёрные ботинки. С собой у пропавшего была чёрная сумка через плечо.
«Всех, кому известно местонахождение Рашита Люксовича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; 8−912−880−41−60 — волонтёры», — добавили в поисковом отряде.