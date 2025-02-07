65-летний мужчина с чёрной сумкой ушёл из дома и исчез в Перми

Рост мужчины составляет 150 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день своего исчезновения пермяк был одет в синюю ветровку, свитер чёрно-белого цвета и чёрные ботинки. С собой у пропавшего была чёрная сумка через плечо.