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Пассажирка такси пострадала в ДТП с троллейбусом в Минске

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Пассажирка такси была доставлена в больницу после столкновения автомобиля с троллейбусом в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария в столичном районе Юго-Запад произошла около 07:20 в пятницу, 7 февраля.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Дзержинского, при повороте направо на улицу Хмелевского не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся попутно троллейбусом.

сказали в ГАИ

По данным инспекции, после этого оба транспортных средства выехали за пределы проезжей части, где легковушка врезалась в мачту освещения.

В ГАИ уточнили, что таксист поворачивал на Хмелевского со второй полосы проспекта, нарушив тем самым требования дорожных знаков.

После аварии в больницу для обследования была доставлена 30-летняя пассажирка такси. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД.

В Госавтоинспекции напомнили, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан занять крайнее положение на проезжей части.