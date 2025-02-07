Пассажирка такси пострадала в ДТП с троллейбусом в Минске

Авария в столичном районе Юго-Запад произошла около 07:20 в пятницу, 7 февраля.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Дзержинского, при повороте направо на улицу Хмелевского не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся попутно троллейбусом.
По данным инспекции, после этого оба транспортных средства выехали за пределы проезжей части, где легковушка врезалась в мачту освещения.
В ГАИ уточнили, что таксист поворачивал на Хмелевского со второй полосы проспекта, нарушив тем самым требования дорожных знаков.
После аварии в больницу для обследования была доставлена 30-летняя пассажирка такси. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД.
В Госавтоинспекции напомнили, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан занять крайнее положение на проезжей части.