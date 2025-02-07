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В Ростове и еще двух городах России задержали женщин-агентов, готовивших теракты

Женщин-агентов, готовивших теракты и нападения на офицеров, задержали в Ростове, Севастополе и Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, Севастополе и Воронеже задержали четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для терактов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ России.

По данным следствия, задержанные на территории Украины обучились обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и способам выявления наблюдения.

По местам проживания женщин уже провели обыски. Были изъяты взрывчатые вещества, инструкции по изготовлению СВУ и средства связи с кураторами.

— Возбуждены дела террористической направленности. Получены признательные показания. Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы, — говорится в сообщении Центра общественный связей ФСБ России.

Сейчас силовики выясняют, кто помогал задержанным в их противоправной деятельности.