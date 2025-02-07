В Ростове и еще двух городах России задержали женщин-агентов, готовивших теракты

В Ростове-на-Дону, Севастополе и Воронеже задержали четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для терактов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ России.
По данным следствия, задержанные на территории Украины обучились обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и способам выявления наблюдения.
По местам проживания женщин уже провели обыски. Были изъяты взрывчатые вещества, инструкции по изготовлению СВУ и средства связи с кураторами.
— Возбуждены дела террористической направленности. Получены признательные показания. Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы, — говорится в сообщении Центра общественный связей ФСБ России.
Сейчас силовики выясняют, кто помогал задержанным в их противоправной деятельности.