В Ростове и еще двух городах России задержали женщин-агентов, готовивших теракты

В Ростове-на-Дону, Севастополе и Воронеже задержали четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для терактов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ России.