Крыша «Лемана Про» не выдержала снега в Хабаровске

Крыша бывшего магазина «Леруа Мерлен» не выдержала снега в Хабаровске. В здании произошла деформация, поступают сообщения о пожаре. В МЧС прокомментировали эти данные. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Очевидцы сообщают, что крыша здания на улице Павла Морозова не выдержала большого количества снега: это последствия циклона, который пришел в город в начале недели. После обрушения сработала сирена, посетителей вывели на улицу. Никто не пострадал.
Также появились сообщения о возгорании после обрушения. Однако информацию опровергли в МЧС. Как оказалось, никакого пожара в магазине не было.
«В здании “Лемана Про” произошла деформация крыши без обрушения. Сработала пожарная сигнализация, но возгорания не было. Силы и средства МЧС не привлекались», — рассказали «КП» — Хабаровск" в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.