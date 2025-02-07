Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крыша «Лемана Про» не выдержала снега в Хабаровске

Жители города говорят о пожаре.

Источник: МЧС РФ

Крыша бывшего магазина «Леруа Мерлен» не выдержала снега в Хабаровске. В здании произошла деформация, поступают сообщения о пожаре. В МЧС прокомментировали эти данные. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Очевидцы сообщают, что крыша здания на улице Павла Морозова не выдержала большого количества снега: это последствия циклона, который пришел в город в начале недели. После обрушения сработала сирена, посетителей вывели на улицу. Никто не пострадал.

Также появились сообщения о возгорании после обрушения. Однако информацию опровергли в МЧС. Как оказалось, никакого пожара в магазине не было.

«В здании “Лемана Про” произошла деформация крыши без обрушения. Сработала пожарная сигнализация, но возгорания не было. Силы и средства МЧС не привлекались», — рассказали «КП» — Хабаровск" в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

пожары