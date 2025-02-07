Сын не мог дозвониться до матери. Приехав к ней домой, он обнаружил нечто ужасное

Обеспокоенный сын пытался дозвониться до матери, но она все никак не брала трубку. Почуяв что-то неладное, он поехал к ней домой, а по приезде обнаружил нечто ужасное… Открыв дверь, на него повалил густой дым. В доме начался пожар. Пробраться внутрь уже было невозможно.