Сын не мог дозвониться до матери. Приехав к ней домой, он обнаружил нечто ужасное

Обеспокоенный сын пытался дозвониться до матери, но она все никак не брала трубку. Почуяв что-то неладное, он поехал к ней домой, а по приезде обнаружил нечто ужасное… Открыв дверь, на него повалил густой дым. В доме начался пожар. Пробраться внутрь уже было невозможно.
Как сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, случилось все днем 6 февраля 2025 в Нижнеудинске. Мужчина сразу вызвал пожарных.
— Спасатели тушили пламя и обнаружили погибшую 64-летнюю женщину. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, — рассказали в агентстве.
Огонь охватил 48 квадратов. На место происшествия выезжали восемь специалистов и две единицы техники ведомства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что домашний питомец уберег сибиряков от страшной трагедии в Иркутской области.