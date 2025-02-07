Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын не мог дозвониться до матери. Приехав к ней домой, он обнаружил нечто ужасное

64-летняя женщина погибла на пожаре в Нижнеудинске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Обеспокоенный сын пытался дозвониться до матери, но она все никак не брала трубку. Почуяв что-то неладное, он поехал к ней домой, а по приезде обнаружил нечто ужасное… Открыв дверь, на него повалил густой дым. В доме начался пожар. Пробраться внутрь уже было невозможно.

Как сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, случилось все днем 6 февраля 2025 в Нижнеудинске. Мужчина сразу вызвал пожарных.

— Спасатели тушили пламя и обнаружили погибшую 64-летнюю женщину. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, — рассказали в агентстве.

Огонь охватил 48 квадратов. На место происшествия выезжали восемь специалистов и две единицы техники ведомства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что домашний питомец уберег сибиряков от страшной трагедии в Иркутской области.

пожары