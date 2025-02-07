В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже открытый огонь был ликвидирован.
«Пожар Иркутской области полностью ликвидирован, причина устанавливается», — сказал собеседник агентства.