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В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе

В Усть-Илимске потушили крупный пожар на лесопромышленном комплексе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее ведомство сообщало, что сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже открытый огонь был ликвидирован.

«Пожар Иркутской области полностью ликвидирован, причина устанавливается», — сказал собеседник агентства.

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