В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе

Ранее ведомство сообщало, что сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже открытый огонь был ликвидирован.