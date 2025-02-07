Завербованные Украиной агенты забирали компоненты для бомб из тайников

Кадры с их допросом опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Одна из женщин сообщила, что сотрудник СБУ завербовал ее в 2023 году в мессенджере Telegram.
В Ростов-на-Дону она приехала в конце ноября прошлого года, ее целью был сбор разведывательной информации о высокопоставленных военных и чиновниках, а также их семьях.
Другая завербованная заявила, что в январе кураторы приказали им приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства.
«Компоненты приобретали на торговых точках Ростова, маркетплейсах и поднимали в тайниках», — рассказала агент.
Задержанные сообщили, что за сбор информации СБУ переводила им криптовалюту. После подрыва автомобиля одного из чиновников им пообещали эвакуацию на территорию Европы.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал украинских агентов на два месяца.
Сегодня утром ФСБ сообщила о задержании четырех женщин-агентов спецслужб Украины в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. У них была найдена взрывчатка, а также компоненты для ее изготовления.
В их отношении возбудили уголовные дела, по совокупности преступлений им может грозить до 30 лет тюрьмы.