В крови отравившихся детей из Ростова не обнаружили следов алкоголя

По словам родителей, качество и свежесть продуктов в отеле вызывали подозрение с самого начала. Кроме того, родители утверждают, что иных взаимосвязей между заболевшими, кроме приемов пищи в гостинице, они не нашли. В самом отеле утверждают, что девочки заказывали доставку еды, а в их номерах позже якобы нашли пустые бутылки из-под виски и энергетика.