В Партизанске потушили пожар в многоквартирном доме

В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном в Партизанске на улице Гоголевская. Пожарные МЧС России быстро отреагировали на вызов и справились с огнем, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Пожар начался в Партизанске на улице Гоголевская в 15.39. Вскоре вызов поступил на пульт диспетчера, и пожарная бригада выехала к месту происшествия. На момент прибытия пожарных горела деревянная рама лоджии квартиры на четвертом этаже. Специалисты МЧС России ликвидировали возгорание.
Во время пожара никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют неосторожность при курении.
В ГУ МЧС России по Приморскому краю в очередной раз напомнили гражданам, что курить можно только в специально отведенных местах и ни в коем случае не бросать окурки с балкона.