Уфимский Следком организовал проверку по факту инцидента с лифтом и застрявшими в нем девочками

Следственный комитет Уфы организовал доследственную проверку по факту инцидента с лифтом и застрявшими в нем девочками.
Напомним, об истории в жилом доме № 22/1 на Дуванском бульваре стало известно вчера. Три школьницы зашли в лифт, он внезапно остановился на третье этаже, а затем рухнул вниз. К счастью, все закончилось благополучно.
Как рассказали в УГЗ, никаких обращений насчет ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Специалисты выяснили, что лифт остановился на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, после этого сработало реле контроля фаз. После корректировки электронного оборудования аппарат сам спустился на первый этаж.
Сотрудникам СК установить соответствие лифтового оборудования установленным требованиями и нормам, а также проверить, насколько часто и полной мере проводился ремонта оборудования.
— По результатам ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, — заявили в Следкоме.
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