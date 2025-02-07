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Уфимский Следком организовал проверку по факту инцидента с лифтом и застрявшими в нем девочками

СК Уфы начал проверку из-за ЧП с лифтом и тремя девочками.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Уфы организовал доследственную проверку по факту инцидента с лифтом и застрявшими в нем девочками.

Напомним, об истории в жилом доме № 22/1 на Дуванском бульваре стало известно вчера. Три школьницы зашли в лифт, он внезапно остановился на третье этаже, а затем рухнул вниз. К счастью, все закончилось благополучно.

Как рассказали в УГЗ, никаких обращений насчет ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Специалисты выяснили, что лифт остановился на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, после этого сработало реле контроля фаз. После корректировки электронного оборудования аппарат сам спустился на первый этаж.

Сотрудникам СК установить соответствие лифтового оборудования установленным требованиями и нормам, а также проверить, насколько часто и полной мере проводился ремонта оборудования.

— По результатам ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, — заявили в Следкоме.

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