Уфимский Следком организовал проверку по факту инцидента с лифтом и застрявшими в нем девочками

Как рассказали в УГЗ, никаких обращений насчет ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Специалисты выяснили, что лифт остановился на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, после этого сработало реле контроля фаз. После корректировки электронного оборудования аппарат сам спустился на первый этаж.