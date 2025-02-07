Восемь человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси

По информации МЧС, возгорания жилых домов с трагическими последствиями были зафиксированы в трех областях страны — Минской, Брестской, Гомельской и Могилевской.
Так, в деревне Деревцы (Могилевская область) в результате пожара погибли сразу два человека.
В одной из больниц скончалась пенсионерка, получившая серьезные ожоги в Гомеле. Еще один пожар на Гомельщине — в населенном пункте Рубеж (Лельчицкий район) — унес жизнь мужчины 1962 года рождения.
На Брестчине зафиксированы три пожара — в Людовиново (Дрогичинский район), Турной (Кобринский район) и Малорите: в них погибли три пенсионера.
В Минской области горел дом в Слуцке — в результате погибла женщина 1947 года рождения.
В настоящее время причины и обстоятельства возгораний во всех случаях устанавливаются.
В МЧС напомнили: чтобы не стать жертвой пожара, следует неукоснительно соблюдать правила безопасности — использовать для отопления только исправные печи и не допускать их перекалов. Не применять для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. В ведомстве также настоятельно рекомендуют установить в домах автономные пожарные извещатели.