Восемь человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси

В МЧС напомнили: чтобы не стать жертвой пожара, следует неукоснительно соблюдать правила безопасности — использовать для отопления только исправные печи и не допускать их перекалов. Не применять для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. В ведомстве также настоятельно рекомендуют установить в домах автономные пожарные извещатели.