В Самаре расследуют взрыв газа в жилом доме

В декабре минувшего года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в следственные органы заявление о проведении проверки и возможном возбуждении уголовных дел по фактам халатности сотрудников ОАО «Самарагаз» и ООО «СВГК». Основанием для этого стали взрывы газового оборудования в регионе.