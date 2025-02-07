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Омскому сельчанину вынесли приговор за жестокое избиение бывшей девушки

Прокуратура Омской области сообщает в пятницу, 7 февраля 2025 года, что суд Любинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Источник: Reuters

"В суде установлено, что в ночное время 30 июня 2024 года после празднования Дня молодежи данный гражданин в состоянии опьянения в ходе возникшей на улице ссоры ударил бывшую 30-летнюю сожительницу кулаком по лицу, после чего предложил подвезти до дома на автомобиле.

В ходе движения мужчина стал наносить пассажирке телесные повреждения и высказывать в ее адрес угрозы убийством. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, попыталась позвонить в полицию, однако водитель забрал телефон и продолжил избиение", — передает ведомство.

По данным прокуратуры, женщина смогла выбежать из машины на заправке и обратиться за помощью. В больнице ей диагностировали многочисленные повреждения.

Суд назначил виновному в жестоком, по мнению автора, избиении наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его позиция не приводится.

Как уточняет областная прокуратура, приговор еще не вступил в законную силу.