Омскому сельчанину вынесли приговор за жестокое избиение бывшей девушки

"В суде установлено, что в ночное время 30 июня 2024 года после празднования Дня молодежи данный гражданин в состоянии опьянения в ходе возникшей на улице ссоры ударил бывшую 30-летнюю сожительницу кулаком по лицу, после чего предложил подвезти до дома на автомобиле.