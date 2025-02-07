Минчанин может сесть на 15 лет за две недели работы. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД задержали с поличным 43-летнего жителя Минска, работавшего закладчиком на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков. Удалось установить, что фигурант по заданию куратора забирал оптовые партии «товара», фасовал их на мелкие дозы, раскладывал по тайникам на территории Минска.
«Таким образом он успел “проработать” всего две недели», — сообщили в милиции.
В пресс-службе обратили внимание на то, что при себе у минчанина, который официально работает мастером по ремонту двигателей, а также в сделанных им закладках было найдено более 70 граммов опасного психотропа. Также известно, что мужчина женат, у него есть малолетние дети. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Минчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее СК обнародовал детали задержания банды преступников-иностранцев в Беларуси.
Кстати, милиция задержала 18-летнюю минчанку в первый день работы.
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