Минчанин может сесть на 15 лет за две недели работы

В пресс-службе обратили внимание на то, что при себе у минчанина, который официально работает мастером по ремонту двигателей, а также в сделанных им закладках было найдено более 70 граммов опасного психотропа. Также известно, что мужчина женат, у него есть малолетние дети. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Минчанину грозит до 15 лет лишения свободы.