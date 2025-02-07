Сразу три омских школы временно закрылись из-за сообщений о ложном минировании

Сегодня, 7 февраля, сразу несколько омских школ получили сообщение о минировании. Сотрудники полиции проводят проверку.
Отмечается, что сообщения о минировании поступили в школы на Левобережье, в Нефтяниках и Амуре.
Как сообщил портал Om1 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области, никаких опасных предметов в образовательных учреждениях в ходе проверки обнаружено не было. Работа всех школ возобновлена.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске за двое суток поступило два сообщения о ложном минировании СОШ № 142.