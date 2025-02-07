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В Минске во время движения загорелся трактор

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время движения загорелся трактор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: МЧС Беларуси

«Сегодня в Минске во время движения по улице Максима Богдановича загорелся трактор. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова и потушили возгорание», — рассказали в пресс-службе.

Причина происшествия устанавливается.

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