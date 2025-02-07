«Сегодня в Минске во время движения по улице Максима Богдановича загорелся трактор. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова и потушили возгорание», — рассказали в пресс-службе.
Причина происшествия устанавливается.
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время движения загорелся трактор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«Сегодня в Минске во время движения по улице Максима Богдановича загорелся трактор. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова и потушили возгорание», — рассказали в пресс-службе.
Причина происшествия устанавливается.