Директор мебельной фирмы в Усолье присвоила 1,5 млн руб предоплаты от клиентов

32 клиента мебельной фирмы в Усолье-Сибирском пострадали от рук ее директора. Женщина забирала у жертв 100-процентную предоплату за заказ, но присваивала все себе. В итоге новые шкафы и кухонные гарнитуры сибиряки так и не получили. Махинаторша прикрывалась отговорками о форс-мажорах, плохой погодой. пандемий и отсутствием подходящего для мебели материала.