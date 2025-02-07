Директор мебельной фирмы в Усолье присвоила 1,5 млн руб предоплаты от клиентов

32 клиента мебельной фирмы в Усолье-Сибирском пострадали от рук ее директора. Женщина забирала у жертв 100-процентную предоплату за заказ, но присваивала все себе. В итоге новые шкафы и кухонные гарнитуры сибиряки так и не получили. Махинаторша прикрывалась отговорками о форс-мажорах, плохой погодой. пандемий и отсутствием подходящего для мебели материала.
Наживаться на покупателях преступнице удавалось с января 2021 года по октябрь 2023-го. 1,5 миллиона рублей она потратила на свои прихоти и аренду павильона в торговом центре. Следователи СУ СК России по Иркутской области собрали необходимые доказательства против хозяйки фирмы. Суд признал ее виновной в присвоении чужого имущества.
Ближайшие 7 лет любительница легкой наживы проведет в исправительной колонии общего режима.