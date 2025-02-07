Арестован житель Новосибирска, вербовавший подростка для диверсии

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине января 2025 года в Новосибирске вынесли приговор четырем подросткам, которые в апреле-мае 2023 года совершили поджоги двух релейных шкафов на железной дороге, оборудования компании «МегаФон» и неэксплуатируемого бомбардировщика Су-24 на местном авиазаводе. Суд назначил обвиняемым от пяти до семи с половиной лет лишения свободы.