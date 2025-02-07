ДТП с 3 погибшими произошло у села Тилинино в Нижегородской области

ДТП случилось возле села Тилинино. Предварительно, виновником происшествия оказался водитель Range Rover. Он вылетел на встречку и допустил столкновение с Renault Duster. В результате случившегося погибли водитель британского внедорожника и его пассажир, а также пассажир другой иномарки.