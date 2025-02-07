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ДТП с 3 погибшими произошло у села Тилинино в Нижегородской области

Столкнулись две иномарки.

Источник: Подслушано Вад

Смертельная авария произошла на трассе Вад — Перевоз в Нижегородской области. Погибли три человека. Об этом пишет NN.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

ДТП случилось возле села Тилинино. Предварительно, виновником происшествия оказался водитель Range Rover. Он вылетел на встречку и допустил столкновение с Renault Duster. В результате случившегося погибли водитель британского внедорожника и его пассажир, а также пассажир другой иномарки.

По данным источника, одна из машин улетела в кювет, другая — перекрыла движение в сторону Перевоза. Из-за аварии образовалась пробка.

Ранее мы писали, что шестилетний ребенок попал в больницу после ДТП в Нижнем Новгороде.