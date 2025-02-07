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Во Владивостоке избившего инвалида парня отправили в СИЗО

Избившего инвалида парня из Якутии заключили под стражу на два месяца.

Источник: РИА "Новости"

Первомайский райсуд Владивостока избрал меру пресечения подозреваемому в избиении инвалида. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Фигуранта заключили под стражу на 1 месяц 28 суток.

По данным следствия, молодой человек 2 февраля 2025 года в подъезде дома № 21 по улице 40 лет ВЛКСМ без какого-либо повода избил инвалида, который лежал на полу и не оказывал сопротивления.

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация об издевательствах над 62-летним инвалидом. Полицейские начали расследование. Было возбуждено дело о хулиганстве. Историей о парне из Якутии, который по неизвестным причинам во Владивостоке издевался над инвалидом, заинтересовался не только следком Приморья. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.