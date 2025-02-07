Во Владивостоке избившего инвалида парня отправили в СИЗО

Первомайский райсуд Владивостока избрал меру пресечения подозреваемому в избиении инвалида. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Фигуранта заключили под стражу на 1 месяц 28 суток.
По данным следствия, молодой человек 2 февраля 2025 года в подъезде дома № 21 по улице 40 лет ВЛКСМ без какого-либо повода избил инвалида, который лежал на полу и не оказывал сопротивления.
Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация об издевательствах над 62-летним инвалидом. Полицейские начали расследование. Было возбуждено дело о хулиганстве. Историей о парне из Якутии, который по неизвестным причинам во Владивостоке издевался над инвалидом, заинтересовался не только следком Приморья. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.