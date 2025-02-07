Во Владивостоке избившего инвалида парня отправили в СИЗО

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация об издевательствах над 62-летним инвалидом. Полицейские начали расследование. Было возбуждено дело о хулиганстве. Историей о парне из Якутии, который по неизвестным причинам во Владивостоке издевался над инвалидом, заинтересовался не только следком Приморья. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.