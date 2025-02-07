Полиция фиксирует в Перми рост количества ДТП с пострадавшими, сообщает краевое ГУ МВД.
Как рассказали правоохранители днём 7 февраля, с начала года в городе было зафиксировано 67 аварий с пострадавшими. За январь и первую неделю февраля погибли два человека и ещё 87 получили травмы разной степени тяжести. Полиция отмечает, что основным видом ДТП стал наезд на пешеходов. Сотрудники ГАИ приняли решение усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения.
«К сожалению, растёт количество происшествий по вине нетрезвых водителей. С целью стабилизации аварийности Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками. Проводятся рейдовые мероприятия, профилактические акции», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным полиции, 206 водителей были привлечены к управлению авто в нетрезвом состоянии, 30 из них повторно. 697 нарушений среди автомобилистов были связаны с непредоставлением преимущества пешеходам. В то же время 624 пермяка без транспорта также были привлечены к ответственности.
В госавтоинспекции Пермского края призвали пешеходов и водителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности.