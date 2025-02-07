Полиция фиксирует в Перми рост количества ДТП с пострадавшими

Как рассказали правоохранители днём 7 февраля, с начала года в городе было зафиксировано 67 аварий с пострадавшими. За январь и первую неделю февраля погибли два человека и ещё 87 получили травмы разной степени тяжести. Полиция отмечает, что основным видом ДТП стал наезд на пешеходов. Сотрудники ГАИ приняли решение усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения.