600 детей эвакуировали из школы № 7 в Верхних Печерах

600 учащихся эвакуировали из школы № 7 в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде. Там загорелся светильник на первом этаже в кабинете тренера, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В школе сработала пожарная система, на которую оперативно выехали спасатели МЧС России. К их приезду один из сотрудников школы не растерялся и самостоятельно потушил загоревшийся светильник огнетушителем. Помощь пожарных не потребовалась.
После инцидента школьники вернулись к своим занятиям. Никто не пострадал.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что телефон загорелся у подростка прямо во время урока в школе № 3 в Нижнем Новгороде.