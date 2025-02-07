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600 детей эвакуировали из школы № 7 в Верхних Печерах

Там загорелся светильник на первом этаже в кабинете тренера.

Источник: Мой Нижний Новгород — Telegram

600 учащихся эвакуировали из школы № 7 в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде. Там загорелся светильник на первом этаже в кабинете тренера, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В школе сработала пожарная система, на которую оперативно выехали спасатели МЧС России. К их приезду один из сотрудников школы не растерялся и самостоятельно потушил загоревшийся светильник огнетушителем. Помощь пожарных не потребовалась.

После инцидента школьники вернулись к своим занятиям. Никто не пострадал.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что телефон загорелся у подростка прямо во время урока в школе № 3 в Нижнем Новгороде.

МЧС