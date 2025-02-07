В Малорите двум продавщицам грозит по 12 лет за кражу из кассы 67 тысяч рублей

Правоохранители Брестчины задержали двух продавцов в Малорите за аферу с чеками, рассказали в пресс-службе МВД.
Так, 27-летняя жительница Малориты вместе с 30-летней брестчанкой, являясь ответственными лицами в магазине, придумали, как можно воровать деньги из кассы, используя чеки покупателей. Если человек не забирал чек, то продавцы, оформляли фиктивный возврат товаров, забирая наличные себе в карман.
Провернув аферу с чеками, им удалось похитить из кассы своего же магазина свыше 67 тысяч белорусских рублей.
Расследуется уголовное дело о присвоении либо растрате имущества в особо крупном размере. Фигуранткам грозит по 12 лет тюрьмы.
Тем временем белоруска купила в подарок дочери iPhone 14 Pro Max за 4000 рублей и пошла в суд.