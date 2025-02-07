В Малорите двум продавщицам грозит по 12 лет за кражу из кассы 67 тысяч рублей

Так, 27-летняя жительница Малориты вместе с 30-летней брестчанкой, являясь ответственными лицами в магазине, придумали, как можно воровать деньги из кассы, используя чеки покупателей. Если человек не забирал чек, то продавцы, оформляли фиктивный возврат товаров, забирая наличные себе в карман.