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В Малорите двум продавщицам грозит по 12 лет за кражу из кассы 67 тысяч рублей

В Малорите продавцы украли 67 тысяч рублей из кассы, провернув аферу с чеками.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители Брестчины задержали двух продавцов в Малорите за аферу с чеками, рассказали в пресс-службе МВД.

Так, 27-летняя жительница Малориты вместе с 30-летней брестчанкой, являясь ответственными лицами в магазине, придумали, как можно воровать деньги из кассы, используя чеки покупателей. Если человек не забирал чек, то продавцы, оформляли фиктивный возврат товаров, забирая наличные себе в карман.

Провернув аферу с чеками, им удалось похитить из кассы своего же магазина свыше 67 тысяч белорусских рублей.

Расследуется уголовное дело о присвоении либо растрате имущества в особо крупном размере. Фигуранткам грозит по 12 лет тюрьмы.

Тем временем белоруска купила в подарок дочери iPhone 14 Pro Max за 4000 рублей и пошла в суд.