В Феодосии пьяный мужчина заколол родного брата штыком

По данным, полученным от следственных органов, 7 сентября прошлого года в одном из домов Феодосии между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый, 46-летний мужчина, и его 44-летний брат были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемый ударил своего брата кулаком в лицо и сильно толкнул его. В результате пострадавший получил травмы, когда упал и ударился о мебель. Затем обвиняемый нанес брату несколько ударов штыком в область груди сзади. В результате полученных ранений, сопровождавшихся значительной кровопотерей, пострадавший скончался на месте происшествия.