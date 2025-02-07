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В Феодосии пьяный мужчина заколол родного брата штыком

Жителя Феодосии будут судить за убийство родного брата.

В Феодосии состоится суд над местным жителем, обвиняемым в убийстве родного брата. Мужчина полностью признал свою вину и будет находиться под стражей до вынесения приговора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным, полученным от следственных органов, 7 сентября прошлого года в одном из домов Феодосии между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый, 46-летний мужчина, и его 44-летний брат были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемый ударил своего брата кулаком в лицо и сильно толкнул его. В результате пострадавший получил травмы, когда упал и ударился о мебель. Затем обвиняемый нанес брату несколько ударов штыком в область груди сзади. В результате полученных ранений, сопровождавшихся значительной кровопотерей, пострадавший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Феодосийский городской суд.