В Омске нашли лжеминера школы

«Одновременно оперативники отдела полиции № 11 УМВД России по городу Омску установили личность владельца сим-карты, номер которой использовался во время звонка. Это оказалась мать двух сыновей, 10 и 12 лет. Когда полицейские приехали в квартиру на улице Багратиона, чтобы разобраться в ситуации, старший из сыновей во всем признался. Дети находились дома одни. 12-летний мальчик решил пошутить и предложил младшему сообщить о минировании школы, где у ребят учится приятель», — расссказали в ведомстве.