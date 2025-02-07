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В Омске нашли лжеминера школы

Омские правоохранители сообщили в пятницу, 7 февраля 2025 года, что к ним поступило заявление о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города.

За 15 минут учеников и работников учебного учреждения эвакуировали, здание оцепили и проверили все помещения. Угроза при этом не подтвердилась.

«Одновременно оперативники отдела полиции № 11 УМВД России по городу Омску установили личность владельца сим-карты, номер которой использовался во время звонка. Это оказалась мать двух сыновей, 10 и 12 лет. Когда полицейские приехали в квартиру на улице Багратиона, чтобы разобраться в ситуации, старший из сыновей во всем признался. Дети находились дома одни. 12-летний мальчик решил пошутить и предложил младшему сообщить о минировании школы, где у ребят учится приятель», — расссказали в ведомстве.

Силовики продолжают проверку, решается вопрос о постановке обоих детей на профилактический учет.