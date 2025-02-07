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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки и её сына в Прикамье

35-летний мужчина успел добраться до Перми.

Подозреваемый в убийстве двух человек в посёлке Северный Коммунар в Пермском крае задержан в Перми, сообщили в краевом ГУ МВД.

35-летнего подозреваемого задержали в одном из торговых центров краевой столицы — его заметила одна из посетительниц, узнала по ориентировке и сообщила в полицию.

Тела женщины 1938 года рождения и её сына 1972 года рождения нашли в одной из квартир в Северном Коммунаре 6 февраля — их забили насмерть молотком. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц — по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным perm.aif.ru, задержанный преследовал жительницу Северного Коммунара, неоднократно применял к ней физическое насилие, а когда она попыталась сбежать от него, жестоко расправился с её отцом и бабушкой и отправился в Пермь на её поиски. По информации perm.aif.ru, женщина в безопасности.