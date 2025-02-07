Задержан подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки и её сына в Прикамье

По данным perm.aif.ru, задержанный преследовал жительницу Северного Коммунара, неоднократно применял к ней физическое насилие, а когда она попыталась сбежать от него, жестоко расправился с её отцом и бабушкой и отправился в Пермь на её поиски. По информации perm.aif.ru, женщина в безопасности.