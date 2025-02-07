В Хабаровске осудили мужчину за угон автомобиля

«Злоумышленник признался, что угнал автомобиль, чтобы съездить на железнодорожный вокзал встретить свою возлюбленную, с которой расстался накануне из-за отъезда в другой город. После поездки мужчина вернул иномарку, оставив ее неподалеку от предприятия. Сотрудники полиции вернули потерпевшему похищенное транспортное средство», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.