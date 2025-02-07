В Хабаровске осудили мужчину за угон автомобиля. В январе прошлого года он под видом работника пробрался в раздевалку торговой компании, где раньше работал, взял ключи от машины бывшего коллеги, оставленные в кармане верхней одежды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пропажу иномарки с парковочного места потерпевший обнаружил только после окончания рабочей смены. Оперативники задержали 31-летнего обвиняемого. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД и кражу.
«Злоумышленник признался, что угнал автомобиль, чтобы съездить на железнодорожный вокзал встретить свою возлюбленную, с которой расстался накануне из-за отъезда в другой город. После поездки мужчина вернул иномарку, оставив ее неподалеку от предприятия. Сотрудники полиции вернули потерпевшему похищенное транспортное средство», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.