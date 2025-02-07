Омич напал на свою бывшую девушку, запер ее в машине и жестоко избивал

В Омской области суд вынес приговор мужчине, который запер в машине и жестоко избил свою бывшую возлюбленную. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ночью 30 июня 2024 года 36-летний омич в пьяном состоянии ударил кулаком по лицу свою бывшую 30-летнюю возлюбленную. После этого фигурант дела предложил довезти ее до дома на машине.
В машине мужчина начал избивать омичку, а также угрожать ей убийством. Напуганная женщина попыталась вызвать полицию, однако омич забрал ее телефон и продолжил избивать.
Вырваться из рук мужчины потерпевшей удалось лишь на заправке. После побега она обратилась за помощью. Врачи диагностировали у нее многочисленные телесные повреждения.
Мировой судья судебного участка № 101 в Любинском судебном районе признал омича виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством. Инстанция назначила мужчине наказание в виде 1 года 9 месяцев колонии строгого режима.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омские следователи нашли убийцу 28-летней танцовщицы.