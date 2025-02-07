Задержанная в Воронеже агент СБУ отправлена в СИЗО

Напомним, женщину задержали за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Она была завербована спецслужбами Украины в 2023 году. В 2024 приехала в Россию. Кроме нее силовики задержали еще трех женщин в Ростове-на-Дону и Севастополе. Их также завербовала СБУ для совершения на территории России террористических актов и диверсий.