Задержанная в Воронеже агент СБУ отправлена в СИЗО

Агента Службы безопасности Украины, которую задержали в Воронеже, отправили в СИЗО. Она там находится по решению суда с конца января. Об этом рассказал «КП-Воронеж» источник, близкий к ситуации 7 января.
Напомним, женщину задержали за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Она была завербована спецслужбами Украины в 2023 году. В 2024 приехала в Россию. Кроме нее силовики задержали еще трех женщин в Ростове-на-Дону и Севастополе. Их также завербовала СБУ для совершения на территории России террористических актов и диверсий.