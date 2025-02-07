Воронежским пенсионерам назвали наиболее частые уловки мошенников

В Воронежской области снова участились случаи обмана пенсионеров мошенниками. В связи с этим в региональном отделении Социального фонда России решили предостеречь пожилых людей от наиболее частых способов их обмана.
Мошенники могут позвонить и представиться сотрудниками социального (или пенсионного) фонда, попросить перейти на сайт госуслуг для подачи заявления об увеличении пенсии, назвать данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета.
Также аферисты могут предлагать юридическую помощь или перерасчет выплат, сказать, что по «новой информации» не хватает стажа для пенсии, и пугают приостановкой выплат, если его не подтвердить.
Еще мошенники сообщают о необходимости сверить данные для начисления пенсий, пособий и других выплат, предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы, а затем подтвердить запись кодом по СМС.
Алгоритм действий пенсионеров в таких случаях один — положить трубку и заблокировать номер (если сами не можете, попросите более молодых родственников).
Все услуги Социального фонда можно получить бесплатно в клиентских службах региона и онлайн на портале госуслуг.
Полная информация о мерах поддержки Социального фонда доступна на сайте СФР, а также в официальных аккаунтах Отделения СФР по Воронежской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.
Любой интересующий вопрос можно задать операторам единого контакт-центра — 8 800 100 0001. Режим работы региональной линии с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45, без перерыва, звонок бесплатный.
Ранее жителей Воронежской области предупреждали о новой уловке мошенников, позволяющим им создать виртуальный образ банковской карты жертвы.