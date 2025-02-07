Празднование Нового года в баре может обернуться сроком для парня из Читы

22-летний житель Читы праздновал Новый год в одном из баров города. Вечер проходил весело, пока парень не решил выйти на улицу, чтобы проветриться. В этот момент он увидел проходящего мимо незнакомца и решил заговорить с ним. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в конфликт.
Пьяный посетитель бара с силой пнул соперника по ноге, сломав ему большеберцовую кость. 25-летний потерпевший попал в больницу и потерял работоспособность. Как следствие — временно не мог зарабатывать.
Поступок нападавшего оценили как тяжкий вред здоровью. Было заведено уголовное дело. Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину и добровольно выплатил пострадавшему компенсацию морального вреда — 250 тысяч рублей.
Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение и направил материалы дела в Центральный районный суд Читы. Хулигану грозит до 8 лет лишения свободы.