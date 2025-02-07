Празднование Нового года в баре может обернуться сроком для парня из Читы

22-летний житель Читы праздновал Новый год в одном из баров города. Вечер проходил весело, пока парень не решил выйти на улицу, чтобы проветриться. В этот момент он увидел проходящего мимо незнакомца и решил заговорить с ним. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в конфликт.